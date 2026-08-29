15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин: Трусова всегда такой была, она вообще не поменялась

Ягудин: Трусова всегда такой была, она вообще не поменялась
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил мнение, что российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) не изменилась за время приостановки своей карьеры.

«Трусова всегда такой была, она вообще не поменялась. У неё есть чёткий план. Как сейчас говорят, «тактика, которой она придерживается». Причём она вообще не меняется: она Русская Ракета, у неё эти четверные — всё пошла сделала. Выйти замуж? Вышла. Родить? Родила! Что ещё делать? Русская Ракета. Вперёд, четверные!» – приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александра Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры в январе 2026 года. Её первыми соревнованиями после четырёхлетнего перерыва станет «челленджер» в Японии, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

Материалы по теме
«Верю, что Трусова ещё выиграет Олимпиаду». Интервью с Еленой Радионовой
Эксклюзив
«Верю, что Трусова ещё выиграет Олимпиаду». Интервью с Еленой Радионовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android