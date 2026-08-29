Ягудин: Трусова всегда такой была, она вообще не поменялась

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил мнение, что российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) не изменилась за время приостановки своей карьеры.

«Трусова всегда такой была, она вообще не поменялась. У неё есть чёткий план. Как сейчас говорят, «тактика, которой она придерживается». Причём она вообще не меняется: она Русская Ракета, у неё эти четверные — всё пошла сделала. Выйти замуж? Вышла. Родить? Родила! Что ещё делать? Русская Ракета. Вперёд, четверные!» – приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александра Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры в январе 2026 года. Её первыми соревнованиями после четырёхлетнего перерыва станет «челленджер» в Японии, который пройдёт с 4 по 6 сентября.