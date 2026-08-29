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Этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига: результаты соревнований 29 августа

Этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига: результаты соревнований 29 августа
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Сегодня, 29 августа, в Риге, Латвия, завершился второй этап Гран-при ISU среди юниоров. В рамках соревновательного дня состоялись выступления в двух видах – мужском одиночном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного дня соревнований.

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Результаты выступлений 29 августа

Юноши, итоговые результаты

1. Хапин Чхои (Южная Корея) – 246,61.
2. Чэ Кын Ли (Южная Корея) – 229,77.
3. Эан Вайлер (Швейцария) – 221,73.
4. Сэна Такахаси (Япония) – 213,78.
5. Никита Шейко (Израиль) – 211,05.
6. Уильям Чан (Канада) – 203,53.

Танцы на льду, итоговые результаты

1. Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 162,57.
2. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 159,04.
3. Эникё Кобор/Зоард Кобор (Германия) — 142,33.
4. Лоренс Брьер/Эрл-Джесси Селестино (Канада) — 140,77.
5. Луиза Коас-Боже/Даниил Гришин (Франция) — 139,77.
6. Виктория Карандюк/Алексей Карандюк (Канада) — 133,39.

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