Результаты этапа Гран-при ISU — 2026/2027 среди юниоров в Риге

Сегодня, 29 августа, в Риге, Латвия, завершился второй этап Гран-при ISU среди юниоров. В рамках соревнований были разыграны медали в четырёх видах – мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и среди спортивных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с призёрами этапа в Риге в каждой из дисциплин.

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Результаты соревнований

Юноши, итоговые результаты

1. Хапин Чхои (Южная Корея) – 246,61.

2. Чэ Кын Ли (Южная Корея) – 229,77.

3. Эан Вайлер (Швейцария) – 221,73.

Танцы на льду, итоговые результаты

1. Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 162,57.

2. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 159,04.

3. Эникё Кобор/Зоард Кобор (Германия) — 142,33.

Спортивные пары, итоговые результаты

1. Чэнь Юйсюань/Дун Иньбо (Китай) — 153,51.

2. Риган Мосс/Якуб Гальбавы (США) — 145,28.

3. Дебора-Анна Цоген/Лукаш Вохозка (Чехия) — 143,49.

Девушки, итоговые результаты

1. Хана Бат (Австралия) — 209,07.

2. Мэи Окада (Япония) — 205,47.

3. Ван Ихань (Китай) — 195,03.

С полными результатами соревнований можно ознакомиться в Матч-центре «Чемпионата».