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Результаты этапа Гран-при ISU — 2026/2027 среди юниоров в Риге

Результаты этапа Гран-при ISU — 2026/2027 среди юниоров в Риге
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Сегодня, 29 августа, в Риге, Латвия, завершился второй этап Гран-при ISU среди юниоров. В рамках соревнований были разыграны медали в четырёх видах – мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и среди спортивных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с призёрами этапа в Риге в каждой из дисциплин.

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Результаты соревнований

Юноши, итоговые результаты

1. Хапин Чхои (Южная Корея) – 246,61.
2. Чэ Кын Ли (Южная Корея) – 229,77.
3. Эан Вайлер (Швейцария) – 221,73.

Танцы на льду, итоговые результаты

1. Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 162,57.
2. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 159,04.
3. Эникё Кобор/Зоард Кобор (Германия) — 142,33.

Спортивные пары, итоговые результаты

1. Чэнь Юйсюань/Дун Иньбо (Китай) — 153,51.
2. Риган Мосс/Якуб Гальбавы (США) — 145,28.
3. Дебора-Анна Цоген/Лукаш Вохозка (Чехия) — 143,49.

Девушки, итоговые результаты

1. Хана Бат (Австралия) — 209,07.
2. Мэи Окада (Япония) — 205,47.
3. Ван Ихань (Китай) — 195,03.

С полными результатами соревнований можно ознакомиться в Матч-центре «Чемпионата».

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