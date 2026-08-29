«Всё нормально будет». Радионова — о предстоящем участии россиян в «челленджере» в Токио

Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Елена Радионова поделилась ожиданиями от участия взрослых российских фигуристов в первом для них международном турнире после допуска — «челленджере» в Токио, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

— Совсем скоро наши взрослые фигуристы поедут на турнир в Японию — уже на следующей неделе. Какие ожидания? Как думаете, как для них всё сложится?

— Да я думаю, всё нормально будет. Смотрю, как ребята готовятся: в социальных сетях вижу, все тренируются, все готовятся. Понятно, что в начале сезона не стоит ждать от них какого-то максимума. Это только начало сезона, все ещё набирают форму, но я уверена, что все выступят достойно, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.