15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Всё нормально будет». Радионова — о предстоящем участии россиян в «челленджере» в Токио

«Всё нормально будет». Радионова — о предстоящем участии россиян в «челленджере» в Токио
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Елена Радионова поделилась ожиданиями от участия взрослых российских фигуристов в первом для них международном турнире после допуска — «челленджере» в Токио, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

— Совсем скоро наши взрослые фигуристы поедут на турнир в Японию — уже на следующей неделе. Какие ожидания? Как думаете, как для них всё сложится?
— Да я думаю, всё нормально будет. Смотрю, как ребята готовятся: в социальных сетях вижу, все тренируются, все готовятся. Понятно, что в начале сезона не стоит ждать от них какого-то максимума. Это только начало сезона, все ещё набирают форму, но я уверена, что все выступят достойно, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

Материалы по теме
С кем сразятся наши фигуристы после возвращения? Разбираем соперников Трусовой и Гуменника
С кем сразятся наши фигуристы после возвращения? Разбираем соперников Трусовой и Гуменника