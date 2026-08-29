Александра Трусова вернулась к родному цвету волос

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала новый образ. Спортсменка вернулась к родному цвету волос.

«Я услышала все ваши просьбы вернуть красный цвет… Но вернула цвет по-своему», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

В январе 2026 года Александра заявила о возобновлении карьеры. Предстоящий сезон-2026/2027 станет для фигуристки первым соревновательным после рождения сына Михаила.

Спортсменка примет участие в турнире серии «Челленджер» в Токио, Япония. Соревнование пройдёт с 4 по 6 сентября и станет для россиян первым после возвращения на международную арену на взрослом уровне после отстранения. Российские спортсмены допущены к стартам в нейтральном статусе.