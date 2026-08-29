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«Всегда знала, что останусь в своём виде спорта». Мишина — о планах после конца карьеры

«Всегда знала, что останусь в своём виде спорта». Мишина — о планах после конца карьеры
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Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, ответила, видит ли себя в своём виде спорта после завершения карьеры.

— Вы видите себя в фигурном катании после окончания карьеры?
— Однозначно да. Я всегда знала, что останусь в своём виде спорта. С удовольствием поставила бы какие-то программы детям, чтобы просто понять для себя, могу я это делать или нет. А вот тренером себя вижу совершенно определённо. Понимаю, как устроена техника фигурного катания, чувствую, что могу многому научить. Теоретическая подготовка, то есть диплом тренера, у меня уже есть, но практика тоже необходима, – приводит слова Мишиной «RT на русском».

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