Егор Рухин рассказал о причинах перехода в сборную Болгарии

Российский фигурист Егор Рухин рассказал о причинах смены спортивного гражданства. Сегодня, 29 августа, стало известно, что спортсмен будет представлять Болгарию на международных соревнованиях.

— Егор, как пришёл к мысли о переходе?

— Идея у меня появилась где-то после этапа Гран-при в Магнитогорске в прошлом сезоне. Пришёл к этой мысли и постепенно шаг за шагом двигался в этом направлении. И вот… пришёл.

— Как удалось осуществить переход?

— Честно, по поводу перехода и карантина не могу сказать, потому что всеми этим вопросами занимались Федерация фигурного катания Болгарии и мой тренер.

— Тебе хотелось на международку, а у нас высокая конкуренция? Сезон-2024/2025 всё-таки был успешный.

— Если суммировать, то да — главной мотивацией было желание выступать на международной арене. И также какое-то внутреннее состояние, желание обнулиться и начать новый путь, по другой дороге для себя. Желание начать писать новую историю, — цитирует Рухина «Спорт-экспресс».