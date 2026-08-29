Фото: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сходили на свадьбу Евгении Медведевой

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский посетили свадебное торжество двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и танцовщика Ильдара Гайнутдинова.

Фото: Из личного архива Бойковой

Фото: Из личного архива Бойковой

«Мы с Димой были очень рады находиться рядом с Женей в такой важный для неё день», – написала Бойкова в своём телеграм-канале, добавив эмодзи сердца.

В ноябре 2025 года Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили нейтральный статус ISU. Их первым турниром в предстоящем сезоне-2026/2027 станет «челленджер» в Японии в начале сентября.