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Фото: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сходили на свадьбу Евгении Медведевой

Фото: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сходили на свадьбу Евгении Медведевой
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский посетили свадебное торжество двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и танцовщика Ильдара Гайнутдинова.

Фото: Из личного архива Бойковой

Фото: Из личного архива Бойковой

«Мы с Димой были очень рады находиться рядом с Женей в такой важный для неё день», – написала Бойкова в своём телеграм-канале, добавив эмодзи сердца.

В ноябре 2025 года Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили нейтральный статус ISU. Их первым турниром в предстоящем сезоне-2026/2027 станет «челленджер» в Японии в начале сентября.

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