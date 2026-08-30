Подруги Медведевой подарили ей на свадьбу выступление музыкального исполнителя

Российский певец и блогер Игнатий Винтуров выступил на свадьбе двукратного серебряного призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгении Медведевой. Исполнитель представил публике один из своих наиболее известных треков «Тело-убийца», завирусившийся в Сети в 2026 году. Вместе с ним на сцене присутствовали сама Медведева и её жених, танцор Ильдар Гайнутдинов. Выступление артиста стало сюпризом молодожёнам от подруг невесты.

Свадьба Медведевой и Гайнутдинова прошла 29 августа в Москве, однако известно, что молодожёны расписались за некоторое время до мероприятия. Фигуристка получила предложение руки и сердца в ноябре 2025 года.