«Пока мы сами этого не понимаем». Мишина — о перспективах исполнения четверного выброса

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, ответила, планирует ли на соревнованиях исполнять четверной выброс. Пара впервые продемонстрировала элемент повышенной сложности на чемпионате России по прыжкам — 2026.

— История с четверным выбросом закончена или пока ещё остаётся шанс увидеть квад в вашем исполнении?

— Пока мы сами этого не понимаем. Если делать этот элемент, то исполнение должно быть идеальным, не идти в ущерб всему остальному. Понятно, что в имиджевом плане это большой плюс для любой пары. Но сейчас, особенно с учётом того, что стоимость четверного элемента несколько понизили, выигрыш в баллах получается не слишком большим, а потери могут оказаться огромными, – приводит слова Мишиной «RT на русском».