«Здесь будет начинаться путь чемпионов». Загитова выступила на открытии своей школы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова выступила с речью на открытии своей школы в Казани.

«Спасибо, что пришли поддержать меня и команду. Огромное количество людей участвовали в этом проекте. Начну свою речь с благодарностей, сегодня их будет много.

Конечно же, спасибо Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, раису Татарстана. — Прим. «Чемпионата»), что поверил в этот проект. Мы открываем центр фигурного катания, здесь будут заниматься дети, здесь будет начинаться путь чемпионов. Я со своей стороны буду делать всё возможное, чтобы они добились самых высоких результатов.

Конечно же, спасибо Ильсуру Раисовичу (Метшину, мэру Казани. — Прим. «Чемпионата») за то, что сделал потрясающую инфраструктуру. Конечно же, благодарю всех вас. Приглашаю сюда, наши двери открыты. Катайтесь, занимайтесь спортом. Спорт – это жизнь.

Конечно же, спасибо Лейле Ренатовне (Фазлеевой, зам. премьер-министра Татарстана. — Прим. «Чемпионата») за то, что с нами во всё вникала, везде помогала. Вы отдаете максимальное время для тренировок детей, а это самое важное. Спорт – это каждодневный труд. Если у тебя мало времени на катке, показывать результаты очень сложно.

Конечно же, спасибо Владимиру Александровичу (Леонову, министру спорта Татарстана. — Прим. «Чемпионата»). Вы с министерством спорта болели за нас с самого начала. Мы прошли огромный путь. Два с половиной года.

Знаете, вчера я пришла на тренировку и у меня полились слезы. Спасибо всей нашей команде, которая 24 часа в сутки была в нашем проекте. Было всë – и слезы, и радость. Спасибо Радику Нургалиевичу – директору школы Алины Загитовой. Всем спасибо большое", — приводит слова Загитовой «БИЗНЕС Online».