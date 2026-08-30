«Счастья много не бывает». Трусова опубликовала пост со свадьбы Медведевой и Гайнутдинова

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) опубликовала пост со свадьбы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и известного танцовщика Ильдара Гайнутдинова. Торжество состоялось вчера, 29 августа.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Потрясающий вечер в хорошей компании.

Спасибо за приглашение, Женя и Ильдар! Все пожелания мы уже сказали вчера, но счастья пожелаю ещё раз — потому что его много не бывает», — написала Трусова в своём телеграм-канале, прикрепив фото с мероприятия.

В ноябре 2025 года Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, пара познакомилась на съёмках проекта «Звёздные танцы».