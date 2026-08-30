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Фото: Анна Щербакова на свадьбе Медведевой и Гайнутдинова

Фото: Анна Щербакова на свадьбе Медведевой и Гайнутдинова
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Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала фотографии со свадьбы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и танцовщика Ильдара Гайнутдинова. Торжество состоялось вчера, 29 августа.

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

«Поздравляю! Спасибо за этот праздник. Счастья, любви!» — написала Щербакова у себя в телеграмм-канале.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В ноябре 2025 года она объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, пара познакомилась на съёмках проекта «Звёздные танцы».

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