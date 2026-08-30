15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я была очень удивлена». Фигуристка Мильто — о предложении ставить программы у Медведевой

«Я была очень удивлена». Фигуристка Мильто — о предложении ставить программы у Медведевой
Комментарии

Российская фигуристка Алиса Мильто поделилась впечатлениями от работы с серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Медведева поставила фигуристке обе программы к предстоящему сезону.

«Подготовка прошла гладко, трудностей никаких не было. Мы работали в штатном режиме, ездили на сборы и готовились к сезону. Я была очень удивлена, когда Светлана Владимировна [Соколовская] мне предложила поставить программы у Жени. Мне очень понравилось работать с ней. Она понимает, как надо ставить, по своему опыту, всё очень удобно. Женя предлагала мне разные варианты того, что я делаю. И в той, и в другой программе добавила много новых деталей», — приводит слова Мильто ТАСС.

Материалы по теме
Фото
«Счастья много не бывает». Трусова опубликовала пост со свадьбы Медведевой и Гайнутдинова
Комментарии