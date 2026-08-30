«Я была очень удивлена». Фигуристка Мильто — о предложении ставить программы у Медведевой

Российская фигуристка Алиса Мильто поделилась впечатлениями от работы с серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Медведева поставила фигуристке обе программы к предстоящему сезону.

«Подготовка прошла гладко, трудностей никаких не было. Мы работали в штатном режиме, ездили на сборы и готовились к сезону. Я была очень удивлена, когда Светлана Владимировна [Соколовская] мне предложила поставить программы у Жени. Мне очень понравилось работать с ней. Она понимает, как надо ставить, по своему опыту, всё очень удобно. Женя предлагала мне разные варианты того, что я делаю. И в той, и в другой программе добавила много новых деталей», — приводит слова Мильто ТАСС.