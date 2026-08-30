«Мне важно оказаться в атмосфере, где есть уважение». Андреева — об уходе от Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Андреева подтвердила новость об её уходе из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Сегодня я завершаю важный этап своего спортивного пути и покидаю штаб Этери Тутберидзе. За это время было многое: серьёзная работа, важный опыт, яркие моменты и непростые испытания. Иногда в спорте самые большие победы происходят не на соревнованиях — это способность пройти через сложный период, восстановиться и снова найти в себе силы выйти на лёд.

Моё возвращение было долгим и очень личным путём. Мне пришлось заново учиться доверять себе, своему телу, своим эмоциям и своей мечте. Я благодарна всем, кто поддерживал меня в это время и помог не потерять любовь к фигурному катанию.

Сейчас я выбираю идти дальше. Мне важно оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, но и в процессе: после травм, в период взросления, поиска формы и возвращения к себе. Где есть внимание, уважение, вера и желание работать вместе.

Я не заканчиваю фигурное катание. Я продолжаю — с новыми силами, опытом и ещё большим желанием доказывать прежде всего самой себе, на что я способна. Спасибо этому этапу. Впереди — новая глава, – написала Андреева в своём телеграм-канале.