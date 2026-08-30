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«Я не оскорбила ни одним словом». Андреева высказалась об уходе от Тутберидзе

«Я не оскорбила ни одним словом». Андреева высказалась об уходе от Тутберидзе
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Российская фигуристка Елизавета Андреева поблагодарила болельщиков за поддержку после новости об уходе спортсменки из группы тренера Этери Тутберидзе, а также рассказала, что пока не знает, кто станет её новым наставником.

«Мне тоже было жаль. Совместно со штабом принято решение, что наши пути расходятся на этом этапе. Я не оскорбила ни одним словом. Мы приняли совместное решение. На данном этапе совместная работа не получится.

Спасибо огромное за поддержку. Сейчас она мне очень важна. Мне важно поверить снова в себя и найти силы идти дальше. Я не знаю пока, куда пойду. Я решила, что не заканчиваю точно. Я целый год мечтала выйти на лёд, и я это сделала. Ещё месяц назад я пыталась доказать, что я жива как спортсменка», – написала Андреева в своём телеграм-канале.

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