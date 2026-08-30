«Вечер любви с нотками творчества и веселья». Глейхенгауз — о свадьбе Медведевой

Заслуженный тренер России и хореограф Даниил Глейхенгауз опубликовал пост о свадьбе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и известного танцовщика Ильдара Гайнутдинова. Торжество состоялось 29 августа.
Фото: Из личного архива Глейхенгауза
Фото: Из личного архива Глейхенгауза
Фото: Из личного архива Глейхенгауза
«Ещё раз поздравляем Женю и Ильдара со свадьбой! Был потрясающе красивый, трогательный вечер любви с нотками творчества и веселья. Желаем счастья и яркой насыщенной жизни молодой семье», – написал Глейхенгауз в своём телеграм-канале, добавив эмодзи сердца.
В ноябре 2025 года Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, они познакомилась на съёмках проекта «Звёздные танцы».