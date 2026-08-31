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Аделия Петросян завершила постановку произвольной программы — источник

Аделия Петросян завершила постановку произвольной программы — источник
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Трёхкратной чемпионке России, участнице Олимпийских игр в Милане Аделии Петросян поставили произвольную программу, в ближайшее время фигуристка раскроет имя постановщика. Об этом сообщила в своём телеграм-канале олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская.

«В Москве тем временем Аделия Петросян фактически закончила постановку произвольной программы, на днях сама назовёт в соцсетях имя постановщика и, возможно, раскроет тему», – написала Вайцеховская.

Также журналист рассказала, на каком катке будет проводить тренировки Петросян до контрольных прокатов после начала сотрудничества с Инной Гончаренко.

«Удалось решить и вопрос со льдом: вплоть до прокатов Петросян и Гончаренко будут тренироваться в Новогорске», – добавила она.

Напомним, в июле Аделия покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На прошедших Олимпийских играх 2026 года в Милане фигуристка заняла шестое место. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Москве с 19 по 20 сентября. Короткую программу фигуристке на новый сезон поставила Анжелика Крылова.

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