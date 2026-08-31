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«Сейчас не надо делать выводы». Роднина — о тренерской деятельности Загитовой

«Сейчас не надо делать выводы». Роднина — о тренерской деятельности Загитовой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина выразила мнение, что пока преждевременно делать выводы по поводу тренерской деятельности российской фигуристки Алины Загитовой.

«Вопрос о том, как она планирует работать, наверное, надо задавать Алине. Я сталкивалась с такими примерами, и одно дело — открыть отделение школы, как это сделала Ира Слуцкая, а здесь речь идёт о целом комплексе. Но это не значит, что одна Загитова будет там работать, подразумевается наличие коллектива педагогов, тренеров, хореографов. И если школе дали имя Алины Загитовой, то сейчас не надо делать выводы, какой из неё получится тренер. Наверное, всё строили под имя известной спортсменки, а не с перспективой получения успешного тренера.

Сегодня Алина популярна в нашей стране, и мы же сами говорим, что нам нужны свои герои. Приходя в школу Алины Загитовой, каждая девочка мечтает стать такой, как Алина Загитова», – приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее в Казани открылся центр фигурного катания Алины Загитовой.

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