«Несправедливо». Авербух — о решении ISU по некоторым ведущим фигуристам России

Серебряный призёр Олимпиады и хореограф Илья Авербух высказался об отсутствии нейтрального статуса у ведущих российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Александры Степановой и Ивана Букина.

«ISU пока не даёт нейтральный статус паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Это вообще очень странная система, при которой нет никаких критериев (для получения нейтрального статуса ISU. — Прим. «Чемпионата»), и неизвестно, кто конкретно эти люди, которые принимают такое решение в ISU. Насколько я понимаю, две наши пары до сих пор не получили нейтральный статус – Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Степанова/Иван Букин. Они же не были допущены ISU к Олимпийским играм, хотя должны были в них участвовать. С чем это может быть связано, вопрос не ко мне. Но это однозначно несправедливо», – приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что её подопечным Мишиной и Галлямову пока не дали нейтральный статус. Тренер Степановой и Букина Александр Жулин также сообщил, что его спортсмены ещё находятся в ожидании.