Авербух высказался о возможном переезде Загитовой в Казань ради школы

Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух выразил мнение, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова не будет переезжать в Казань для постоянной работы в своей школе.

«Конечно, открытие школы — это, безусловно, плюс и большая мотивация для детей – заниматься в школе Алины Загитовой. Школа носит имя Алины, она будет её курировать, приезжать, поддерживать и проводить какие-то мастер-классы. Но это не говорит о том, что Алина Загитова переезжает в Казань, отменяет всю свою работу и занимается тренерской работой. Я думаю, что она со временем тоже будет давать свои ценные советы», – приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».