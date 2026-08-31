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Авербух высказался о возможном переезде Загитовой в Казань ради школы

Авербух высказался о возможном переезде Загитовой в Казань ради школы
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Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух выразил мнение, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова не будет переезжать в Казань для постоянной работы в своей школе.

«Конечно, открытие школы — это, безусловно, плюс и большая мотивация для детей – заниматься в школе Алины Загитовой. Школа носит имя Алины, она будет её курировать, приезжать, поддерживать и проводить какие-то мастер-классы. Но это не говорит о том, что Алина Загитова переезжает в Казань, отменяет всю свою работу и занимается тренерской работой. Я думаю, что она со временем тоже будет давать свои ценные советы», – приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

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