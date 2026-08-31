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Фигуристка Андреева приступила к тренировкам в академии Навки

Фигуристка Андреева приступила к тренировкам в академии Навки
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Российская фигуристка Елизавета Андреева приступила к тренировкам в академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды». Новым тренером спортсменки вероятно стала Мария Чудина, работающая в школе.

Напомним, ранее фигуристка работала с тренерской командой Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. 30 августа стало известно, что спортсменка покинула группу специалистов.

Елизавете Андреевой 16 лет. Она является многократным призёром юниорских этапов Гран-при России, в сезоне-2024/2025 фигуристка стала четвёртой на чемпионате России среди юниоров. Прошлый сезон-2025/2026 Елизавета пропустила из-за травмы.

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