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«Звучат несправедливые обвинения». Штаб Тутберидзе ответил на слова Андреевой после ухода

«Звучат несправедливые обвинения». Штаб Тутберидзе ответил на слова Андреевой после ухода
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе ответил на высказывания российской фигуристки Елизаветы Андреевой после ухода спортсменки из группы специалистов.

«Наша команда редко отвечает на различные высказывания в наш адрес, предпочитая не выносить внутренние рабочие процессы в публичное пространство. Но когда звучат несправедливые обвинения, считаем важным объяснить свою позицию автору поста, поскольку нам сложно представить, что Лиза, зная все обстоятельства и то, как проходил период её реабилитации, могла бы говорить о ситуации подобным образом.

Когда Лиза впервые рассказала о своих проблемах со здоровьем, к работе со спортсменкой был привлечён специалист по реабилитации. И с 24 ноября начались регулярные занятия, с перерывами только на период госпитализации. В остальное время она дисциплинированно посещала занятия и занималась по индивидуально разработанному графику, с учётом состояния и текущих физических возможностей.

Программа включала комплекс оздоровительных и физических занятий, направленных на восстановление двигательной активности, координации, силы и общей физической готовности. Она корректировалась по мере прогресса с учётом состояния и возможностей спортсменки.

На протяжении всего периода восстановления тренерский штаб выстраивал работу с учётом состояния Лизы, не допуская излишних нагрузок, уделяя необходимое внимание её самочувствию и поддерживая её на каждом этапе. С июня формат работы был переведён в поддерживающий режим, и спортсменка вернулась к тренировкам на льду. При этом в нашей команде никуда не исчезли внимание, уважение, вера в Лизу и желание продолжать работать вместе.

Мы с уважением относимся к принятому решению и желаем Лизе удачи и крепкого здоровья на новом этапе. Нам лишь хотелось бы, чтобы решение спортсменки о дальнейшем пути не сопровождалось необоснованными обвинениями в адрес тех, кто всё это время был рядом, работал с ней и оказывал необходимую поддержку», – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале команды.

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