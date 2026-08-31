«Звучат несправедливые обвинения». Штаб Тутберидзе ответил на слова Андреевой после ухода

Тренерский штаб Этери Тутберидзе ответил на высказывания российской фигуристки Елизаветы Андреевой после ухода спортсменки из группы специалистов.

«Наша команда редко отвечает на различные высказывания в наш адрес, предпочитая не выносить внутренние рабочие процессы в публичное пространство. Но когда звучат несправедливые обвинения, считаем важным объяснить свою позицию автору поста, поскольку нам сложно представить, что Лиза, зная все обстоятельства и то, как проходил период её реабилитации, могла бы говорить о ситуации подобным образом.

Когда Лиза впервые рассказала о своих проблемах со здоровьем, к работе со спортсменкой был привлечён специалист по реабилитации. И с 24 ноября начались регулярные занятия, с перерывами только на период госпитализации. В остальное время она дисциплинированно посещала занятия и занималась по индивидуально разработанному графику, с учётом состояния и текущих физических возможностей.

Программа включала комплекс оздоровительных и физических занятий, направленных на восстановление двигательной активности, координации, силы и общей физической готовности. Она корректировалась по мере прогресса с учётом состояния и возможностей спортсменки.

На протяжении всего периода восстановления тренерский штаб выстраивал работу с учётом состояния Лизы, не допуская излишних нагрузок, уделяя необходимое внимание её самочувствию и поддерживая её на каждом этапе. С июня формат работы был переведён в поддерживающий режим, и спортсменка вернулась к тренировкам на льду. При этом в нашей команде никуда не исчезли внимание, уважение, вера в Лизу и желание продолжать работать вместе.

Мы с уважением относимся к принятому решению и желаем Лизе удачи и крепкого здоровья на новом этапе. Нам лишь хотелось бы, чтобы решение спортсменки о дальнейшем пути не сопровождалось необоснованными обвинениями в адрес тех, кто всё это время был рядом, работал с ней и оказывал необходимую поддержку», – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале команды.