15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян опровергла информацию Вайцеховской о скором анонсе ПП фигуристки

Петросян опровергла информацию Вайцеховской о скором анонсе ПП фигуристки
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала недавнее заявление олимпийской чемпионки в прыжках в воду, а ныне спортивного журналиста Елены Вайцеховской о новой произвольной программе фигуристки.

«Странно видеть такие анонсы от человека, с которым я не знакома», – написала Петросян в своём телеграм-канале.

Ранее Елена рассказала, что Аделия фактически закончила постановку произвольной программы и на днях сама назовёт имя постановщика на своей странице в соцсети.

Напомним, летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.

Материалы по теме
Аделия Петросян завершила постановку произвольной программы — источник
Комментарии