Петросян опровергла информацию Вайцеховской о скором анонсе ПП фигуристки

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала недавнее заявление олимпийской чемпионки в прыжках в воду, а ныне спортивного журналиста Елены Вайцеховской о новой произвольной программе фигуристки.

«Странно видеть такие анонсы от человека, с которым я не знакома», – написала Петросян в своём телеграм-канале.

Ранее Елена рассказала, что Аделия фактически закончила постановку произвольной программы и на днях сама назовёт имя постановщика на своей странице в соцсети.

Напомним, летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.