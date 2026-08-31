Дмитрий Соловьёв опубликовал пост с выписки Дины Авериной с сыном из роддома

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв опубликовал пост с выписки своей супруги 18-кратной чемпионки мира российской гимнастки Дины Авериной с новорождённым сыном.

Фото: Из личного архива Соловьёва

Фото: Из личного архива Соловьёва

«Сегодня мы выписались. Это значит, мы едем домой. Едем с самыми возвышенными и самыми чистыми чувствами, от которых хочется летать. Из всех медицинских учреждений именно в это с радостью хочется вернуться. Здесь зарождается новая жизнь, которая дарит все спектры положительных эмоций. Я был там. Боже, я не понимаю и не представляю даже близко, как это можно вообще выдержать! Ты мой герой! Ты моя гордость! Люблю тебя бесконечно-вечно», – написал Соловьёв на своей странице в соцсети.