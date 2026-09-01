Лев Лазарев прилетел в Бангкок для участия в третьем этапе ЮГП ISU — 2026

Российский фигурист Лев Лазарев сообщил, что уже прибыл в Бангкок (Таиланд) для участия в третьем этапе юниорского Гран-при ISU – 2026.

«Всем привет! Я уже прилетел в Бангкок, нам выдали футболки, и мне сделали нормальную фотографию на аккредитацию», – сказал Лазарев в видео, размещённом в своём телеграм-канале.

В августе Лазарев одержал победу на первом этапе юниорского Гран-при ISU, который проходил в китайском Сиане. Российские фигуристы победили на этапе Гран-при ISU среди юниоров в Сиане во всех четырёх видах. Этот старт стал для россиян первым международным соревнованием под эгидой ISU за пять лет.