Пара Гусева/Овчинников получила квоту на участие в этапе ЮГП ISU в Турции

Российская пара Таисия Гусева/Даниил Овчинников получила квоту на участие в этапе юниорского Гран-при ISU – 2026 в Анкаре (Турция). Гусева и Овчинников станут второй российской парой, которая примет участие в данном этапе. Ранее на турнир были заявлены Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

Также в списке запасных на участие в этапе в Анкаре значится пара Полина Сажина/Алексей Белкин. Соревнования в Анкаре пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее российские фигуристы победили на этапе Гран-при ISU среди юниоров в Сиане во всех четырёх видах. Этот старт стал для россиян первым международным соревнованием под эгидой ISU за пять лет.