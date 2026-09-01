Маргарита Базылюк может пропустить значительную часть сезона — источник

Российская фигуристка Маргарита Базылюк может пропустить значительную часть предстоящего сезона-2026/2027, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По сообщению источника, Базылюк снизила тренировочную активность и не проходит активную подготовку к стартам в текущем межсезонье. Также остаются неизвестными планы фигуристки на соревнования в сезоне. Вместе с тем Базылюк планирует обратить более пристальное внимание на своё физическое состояние и заняться здоровьем.

В прошедшем сезоне-2025/2026 15-летняя Базылюк занимала пятое место на этапе юниорского Гран-при России.