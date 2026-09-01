Монэ Тиба снялась с турнира Kinoshita Group Cup, на котором выступят россияне

Чемпионка четырёх континентов 2024 года японская фигуристка Монэ Тиба снялась с турнира Kinoshita Group Cup, который пройдёт в Токио с 4 по 6 сентября. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Японии.

Напомним, именно на этом турнире серии «Челленджер» впервые после отстранения выступят взрослые российские фигуристы. Среди участников соревнований Александра Игнатова (Трусова), Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Евгений Семененко, Анна Фролова и другие.

Монэ Тиба также является серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира (2025, 2026). На Олимпиаде-2026 в Милане спортсменка заняла четвёртое место.