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Известно, под какую музыку будет катать программы Владислав Дикиджи в сезоне-2026/2027

Известно, под какую музыку будет катать программы Владислав Дикиджи в сезоне-2026/2027
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Международный союз конькобежцев (ISU) раскрыл, под какую музыку будет катать свои программы в сезоне-2026/2027 чемпион России — 2025 в одиночном катании Владислав Дикиджи.

По информации с сайта ISU, в короткой программе Дикиджи будет выступать под Experience (Starkey Remix) от Людовико Эйнауди, а также под версию саундтрека к фильму «Амели» – Comptine d’un autre ete от Оскара Жавело и Дамира Черипки. Произвольную Владислав будет катать под Feeling the Sound от Артёма Узунова и Nim Studio.

Напомним, новую короткую программу 22-летнему Дикиджи поставил Егор Мурашов, произвольную — Никита Михайлов.

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