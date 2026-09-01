Известно, под какую музыку будет катать программы Владислав Дикиджи в сезоне-2026/2027

Международный союз конькобежцев (ISU) раскрыл, под какую музыку будет катать свои программы в сезоне-2026/2027 чемпион России — 2025 в одиночном катании Владислав Дикиджи.

По информации с сайта ISU, в короткой программе Дикиджи будет выступать под Experience (Starkey Remix) от Людовико Эйнауди, а также под версию саундтрека к фильму «Амели» – Comptine d’un autre ete от Оскара Жавело и Дамира Черипки. Произвольную Владислав будет катать под Feeling the Sound от Артёма Узунова и Nim Studio.

Напомним, новую короткую программу 22-летнему Дикиджи поставил Егор Мурашов, произвольную — Никита Михайлов.