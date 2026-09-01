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«Мэтч-мэтч». Ксения Собчак поздравила Медведеву и Гайнутдинова со свадьбой

«Мэтч-мэтч». Ксения Собчак поздравила Медведеву и Гайнутдинова со свадьбой
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Российский журналист Ксения Собчак поздравила двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву и её мужа известного танцовщика Ильдара Гайнутдинова со свадьбой.

«Какие классные, красивые, молодые и счастливые Женя Медведева и Ильдар Гайнутдинов! Мэтч-мэтч, никакого swag gap. Поздравляю уже молодожёнов», — написала Собчак в своём телеграм-канале.

Свадьба Медведевой и Гайнутдинова прошла 29 августа в Москве, однако известно, что молодожёны расписались за некоторое время до мероприятия. Фигуристка получила предложение руки и сердца в ноябре 2025 года. Пара вместе с 2024 года, они познакомились во время съёмок проекта «Звёздные танцы».

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