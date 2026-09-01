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Александра Трусова показала костюмы для своих программ в сезоне-2026/2027

Александра Трусова показала костюмы для своих программ в сезоне-2026/2027
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала костюмы для своих программ в предстоящем сезоне-2026/2027.

Платье для короткой программы

Фото: Скриншот из видео Первого канала

Костюм для произвольного программы

Фото: Скриншот из видео Первого канала

«Платье на короткую программу — абсолютно без страз. Бенуа (постановщик программы — Бенуа Ришо. — Прим. «Чемпионата») сразу высказал такое пожелание, поэтому оно простое, лёгкое, без страз. Всё хорошо сидит. Я лично никогда в таких платьях не каталась, и надо посмотреть, как это будет именно в соревнованиях смотреться, но мне очень нравится, как оно сидит, как оно выглядит на льду, поэтому будем смотреть. Ну и произвольная программа тут сильно отличается: это комбинезон, есть немножко юбка, но в целом это комбинезон», — сказала Игнатова в видео Первого канала.

Напомним, Александра Трусова выступит на турнире Kinoshita Group Cup в Японии, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

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