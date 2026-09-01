15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Владислав Дикиджи уже вылетел в Токио для участия в Kinoshita Group Cup

Владислав Дикиджи уже вылетел в Токио для участия в Kinoshita Group Cup
Комментарии

Как стало известно источникам «Чемпионата», российский фигурист Владислав Дикиджи вместе с тренером Олегом Татауровым отправился в Японию для участия в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. Ранее Владислав числился первым запасным на соревнование в Токио.

Кого именно заменит Дикиджи, пока не уточняется. Основными участниками мужского турнира были заявлены Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

Ранее 1 сентября в профиле Дикиджи на сайте ISU появились программы фигуриста на новый сезон: в короткой Дикиджи будет выступать под Experience (Starkey Remix) от Людовико Эйнауди, а также под версию саундтрека к фильму «Амели» – Comptine d’un autre ete от Оскара Жавело и Дамира Черипки. Произвольную Владислав будет катать под Feeling the Sound от Артёма Узунова и Nim Studio.

Турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup 2026 пройдёт с 4 по 6 сентября в Токио.

Материалы по теме
Дочь Тутберидзе покажет танец о проблемах со слухом, у Гуменника — голос Юры Борисова
Дочь Тутберидзе покажет танец о проблемах со слухом, у Гуменника — голос Юры Борисова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android