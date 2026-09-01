Владислав Дикиджи уже вылетел в Токио для участия в Kinoshita Group Cup

Как стало известно источникам «Чемпионата», российский фигурист Владислав Дикиджи вместе с тренером Олегом Татауровым отправился в Японию для участия в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. Ранее Владислав числился первым запасным на соревнование в Токио.

Кого именно заменит Дикиджи, пока не уточняется. Основными участниками мужского турнира были заявлены Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

Ранее 1 сентября в профиле Дикиджи на сайте ISU появились программы фигуриста на новый сезон: в короткой Дикиджи будет выступать под Experience (Starkey Remix) от Людовико Эйнауди, а также под версию саундтрека к фильму «Амели» – Comptine d’un autre ete от Оскара Жавело и Дамира Черипки. Произвольную Владислав будет катать под Feeling the Sound от Артёма Узунова и Nim Studio.

Турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup 2026 пройдёт с 4 по 6 сентября в Токио.