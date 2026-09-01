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Миронова и Устенко вылетели в Японию для участия в турнире Kinoshita Group Cup

Миронова и Устенко вылетели в Японию для участия в турнире Kinoshita Group Cup
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Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Екатерина Миронова и Евгений Устенко вылетели в Токио, Япония, для участия в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup.

Напомним, «челленджер» в Японии станет первым турниром для взрослых российских фигуристов после отстранения. Среди участников также заявлены Александра Игнатова (Трусова), Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анна Фролова, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Камилла Нелюбова и другие.

Турнир Kinoshita Group Cup состоится с 4 по 6 сентября. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

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