«С окончанием Олимпийских игр началась новая эпоха». Сакамото — о предстоящем сезоне

Четырёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото выразила мнение, что со стартом нового олимпийского цикла в фигурном катании началась другая эпоха.

«Кажется, что с окончанием Олимпийских игр — 2026 началась новая эпоха. Среди всех призёров в женском одиночном катании в этом сезоне выступать будет только Ами Накаи. Я хочу поддерживать её, оставаясь в тени.

Больше всего мне хочется, чтобы она оставалась здоровой, избежала травм и могла кататься свободно, оставаясь верной себе — и чтобы каждый мог кататься так, как чувствует сам», — приводит слова Сакамото Nikkansports.

Напомним, Каори Сакамото также является серебряным призёром Олимпиады 2026 года в Милане. По окончании сезона спортсменка заявила о завершении спортивной карьеры. Чемпионка Игр американка Алиса Лью объявила, что пропустит предстоящий сезон-2026/2027. Таким образом, на соревнованиях выйдет только бронзовый призёр японка Ами Накаи.