Федерация ФК Украины запросила у ISU пересмотр нейтральных статусов некоторых россиян

Федерация фигурного катания на коньках Украины запросила пересмотр нейтрального статуса ISU у российских фигуристов Марка Кондратюка, Григория Фёдорова, Софии Дзепки и Камилы Валиевой.
28 августа, организация направила Международному союзу конькобежцев (ISU) письмо с конкретными примерами, почему эти спортсмены не подходят под критерии нейтральности.
Федерация фигурного катания на коньках Украины требует от ISU ввести ряд новых требований для получения и сохранения нейтрального статуса.
В списке российских фигуристов, которых УФФКК считает несоответствующими нейтральному статусу, находятся:
- Марк Кондратюк;
- Евгений Семененко;
- София Дзепка;
- Александра Игнатова (Трусова);
- Григорий Фёдоров;
- Камила Валиева;
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Украинская сторона утверждает, что эти спортсмены не могут считаться нейтральными, поскольку представляют структуры, связанные с министерством обороны РФ или подсанкционными лицами.