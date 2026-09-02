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Федерация ФК Украины запросила у ISU пересмотр нейтральных статусов некоторых россиян

Федерация ФК Украины запросила у ISU пересмотр нейтральных статусов некоторых россиян
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Федерация фигурного катания на коньках Украины запросила пересмотр нейтрального статуса ISU у российских фигуристов Марка Кондратюка, Григория Фёдорова, Софии Дзепки и Камилы Валиевой.

28 августа, организация направила Международному союзу конькобежцев (ISU) письмо с конкретными примерами, почему эти спортсмены не подходят под критерии нейтральности.

Федерация фигурного катания на коньках Украины требует от ISU ввести ряд новых требований для получения и сохранения нейтрального статуса.

В списке российских фигуристов, которых УФФКК считает несоответствующими нейтральному статусу, находятся:

  • Марк Кондратюк;
  • Евгений Семененко;
  • София Дзепка;
  • Александра Игнатова (Трусова);
  • Григорий Фёдоров;
  • Камила Валиева;
  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Украинская сторона утверждает, что эти спортсмены не могут считаться нейтральными, поскольку представляют структуры, связанные с министерством обороны РФ или подсанкционными лицами.

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