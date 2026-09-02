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Марк Кондратюк пропустит турнир в Японии из-за проблем с нейтральным статусом — источник

Марк Кондратюк пропустит турнир в Японии из-за проблем с нейтральным статусом — источник
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в командном первенстве чемпион Европы – 2022 российский фигурист Марк Кондратюк пропустит турнир серии «Челленджер» в Токио Kinoshita Group Cup, на который изначально был заявлен. Кондратюк не выступит на соревнованиях из-за временных проблем с нейтральным статусом, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к Международному союзу конькобежцев (ISU).

По информации СМИ, проблемы Кондратюка с документами возникли в последние дни перед отлётом в Японию. Одной из наиболее вероятных причин ситуации вокруг Марка называется письмо Украинской федерации фигурного катания в ISU, в котором ведомство просит пересмотреть нейтральные статусы некоторых российских фигуристов, в том числе и Кондратюка.

Kinoshita Group Cup пройдёт с 4 по 6 сентября. Вместо Кондратюка на турнире должен выступить Владислав Дикиджи.

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