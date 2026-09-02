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Алина Загитова подвела итоги лета, опубликовав серию фотографий

Алина Загитова подвела итоги лета, опубликовав серию фотографий
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Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова опубликовала серию фотографий, подводя итоги лета.

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

«Как прошло моё лето», – написала Загитова в своём телеграм-канале.

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров.

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