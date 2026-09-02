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В ISU дали комментарий по поводу проблем Марка Кондратюка с нейтральным статусом

В ISU дали комментарий по поводу проблем Марка Кондратюка с нейтральным статусом
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) не стали разбирать кейс чемпиона Европы – 2022 российского фигуриста Марка Кондратюка, который пропустит турнир серии «Челленджер» в Токио Kinoshita Group Cup. По информации ряда СМИ, он не выступит на соревнованиях из-за временных проблем с нейтральным статусом.

— Появились новости, что у Марка Кондратюка отозван нейтральный статус по запросу Украины. Можете ли вы подтвердить пересмотр нейтрального статуса и наличие обращения украинской федерации?
— Процесс оценки нейтральности фигуристов чётко и прозрачно изложен в сообщении ISU № 2804. Было бы некорректно комментировать отдельные случаи, но, если какой-либо фигурист будет признан не имеющим права участвовать в соревнованиях, эта информация будет чётко доведена до сведения всех участников, — приводит слова представителя пресс-службы ISU Sport24.

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