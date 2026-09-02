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Этери Тутберидзе посетит турнир в Японии с участием Трусовой — источник

Этери Тутберидзе посетит турнир в Японии с участием Трусовой — источник
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе посетит грядущий предсезонный турнир серии «Челленджер» в Токио Kinoshita Group Cup, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации издания, Тутберидзе вылетела из Москвы накануне, 1 сентября, и в ближайшее время должна прибыть в столицу Японии.

В соревнованиях в Японии, которые пройдут с 4 по 6 сентября, примет участие ученица Тутберидзе — серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова). Также на турнир заявлена дочь Этери — Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

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