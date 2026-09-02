Стали известны стартовые номера Софии Дзепки и Льва Лазарева в КП на ЮГП ISU в Бангкоке

В четверг, 3 сентября, стартует третий этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, Таиланд. В женском и мужском одиночном катании на турнире выступят София Дзепка и Лев Лазарев.

В короткой программе Дзепка выступит в последней разминке под четвёртым номером. Время выхода на лёд — 14:39 мск. Лазарев вытянул такой же стартовый номер и в КП выйдет на лёд в 18:43 мск.

Третий этап юниорского Гран-при в Бангкоке проходит с 3 по 5 сентября. На первом этапе соревнований София Дзепка и Лев Лазарев завоевали золотые медали. По сумме двух программ София получила от судей 213,38 балла, а выступление Льва оценили в 250,21 балла.