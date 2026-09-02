Фефелова и Валов выступят под первым стартовым номером в ритм-танце на ЮГП ISU в Бангкоке

Победители этапа Гран-при среди юниоров в танцах на льду российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов на третьем этапе Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, Таиланд, в ритм-танце выступят под первым стартовым номером. Спортсмены представят программу в пятницу, 4 сентября, в 10:20 мск.

Третий этап юниорского Гран-при в Бангкоке проходит с 3 по 5 сентября. На первом этапе соревнований Мария Фефелова и Артём Валов заняли первое место, получив по сумме двух программ 162,16 балла.

На этапе в Таиланде в одиночном катании также выступят София Дзепка и Лев Лазарев. Они выступят с короткими программами в четверг, 3 сентября.