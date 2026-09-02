«Сложно было». Александра Трусова рассказала, как долетела до Японии с маленьким сыном

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, как с сыном Михаилом долетела до Японии, где примет участие в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

«Всем привет. У нас осталось 50 минут, и мы прилетим в Токио.

В целом всё довольно неплохо. Единственное, у нас задержали первый самолёт минут на 40, второй – на час. Причём мы почему-то стояли прямо в самолёте, успели поспать, проснуться.

Михаил первый полёт почти весь спал, вначале поел и лёг спать. Нормально всё было. Потом, когда включили свет, он проснулся и не смог никак заснуть. Пришлось его укачивать. Только укачала, у нас началась посадка, он опять проснулся, и тут уже было очень сложно уложить. Пришлось ему даже маску телесную взрослую надеть. Только так смог заснуть, потому что отвлекается на всех, везде свет включён. Поэтому сложно было. Он в итоге заснул, всё хорошо, мы вместе с ним поспали. Всё, правда, затекло, потому что он спал на мне. Но это очень приятненько. Я вообще кайфую, когда он на мне спит.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

В остальном всё хорошо. Чуть-чуть прошлась, размялась. Сейчас прилетим в Японию, найдём наш трансфер и поедем в отель заселяться. Планов пока на вечер нет, но, может, куда-нибудь сходим: в магазинчик, деньги надо поменять и выбрать, как мы будем добираться до катка, потому что нет трансфера от отеля до катка, и надо выбрать: или на такси, или на поезде. Вот, будем думать.

Очень жалко только, что Макара [Игнатова] нет. С Макаром было бы вообще просто идеально. Но он остался в Москве, тренироваться, готовиться.

В общем, как-то так. Постараюсь что-то снимать, но не забываем, что я на соревнования лечу, и всё в какой-то момент может пойти немножечко не так. И я забуду, что мне надо снимать. Надеюсь, мама будет снимать, поэтому всё равно контент будет», — сказала Трусова в своём телеграм-канале.