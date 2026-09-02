Маттео Риццо снялся с этапов серии Гран-при ISU в сезоне-2026/2027

Бронзовый призёр Олимпиады-2026 в командных соревнованиях, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы итальянский фигурист Маттео Риццо не примет участия в серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) сезона-2026/2027, сообщает Федерация фигурного катания Италии. Причины организация раскрывать не стала.

Риццо изначально был заявлен на этапы Гран-при ISU в Канаде и Финляндии.

Взрослую серию Гран-при ISU откроет этап во Франции, который пройдёт с 23 по 25 октября. Этап в Канаде идёт вторым по счёту и пройдёт с 30 октября по 1 ноября. В Хельсинки серия должна приехать 20-21 ноября.

Видео: самый титулованный фигурист.