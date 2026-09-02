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Владислав Дикиджи официально заменил Марка Кондратюка на турнире в Японии

Владислав Дикиджи официально заменил Марка Кондратюка на турнире в Японии
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Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте обновил списки участников турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии. Российский фигурист Владислав Дикиджи появился среди участников, он заменит бронзового призёра Олимпиады-2022 в командном первенстве, чемпион Европы — 2022 Марка Кондратюка.

Фото: ISU

Ранее 1 сентября в профиле Дикиджи на сайте ISU появились программы фигуриста на новый сезон: в короткой Дикиджи будет выступать под Experience (Starkey Remix) от Людовико Эйнауди, а также под версию саундтрека к фильму «Амели» – Comptine d’un autre ete от Оскара Жавело и Дамира Черипки. Произвольную Владислав будет катать под Feeling the Sound от Артёма Узунова и Nim Studio.

Турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup 2026 пройдёт с 4 по 6 сентября в Токио.

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