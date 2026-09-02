Владислав Дикиджи официально заменил Марка Кондратюка на турнире в Японии

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте обновил списки участников турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии. Российский фигурист Владислав Дикиджи появился среди участников, он заменит бронзового призёра Олимпиады-2022 в командном первенстве, чемпион Европы — 2022 Марка Кондратюка.
Фото: ISU
Ранее 1 сентября в профиле Дикиджи на сайте ISU появились программы фигуриста на новый сезон: в короткой Дикиджи будет выступать под Experience (Starkey Remix) от Людовико Эйнауди, а также под версию саундтрека к фильму «Амели» – Comptine d’un autre ete от Оскара Жавело и Дамира Черипки. Произвольную Владислав будет катать под Feeling the Sound от Артёма Узунова и Nim Studio.
Турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup 2026 пройдёт с 4 по 6 сентября в Токио.