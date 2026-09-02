Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прилетели в Токио для участия в Kinoshita Cup

Чемпионы России и Европы по фигурному катанию, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прилетели в Токио, Япония, для участия в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

Фото: Из личного архива Бойковой

Фото: Из личного архива Бойковой

«Привет, Токио! Давненько не виделись», – написала Бойкова в своём телеграм-канале.

Напомним, Kinoshita Group Cup станет первым для взрослых российских фигуристов международным соревнованием под эгидой ISU за четыре года. Помимо Бойковой и Козловского, на турнире выступят Александра Игнатова (Трусова), Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Анна Фролова и другие. Россияне будут участвовать в нейтральном статусе.