Стала известна музыка для короткой программы Двоеглазовой на сезон-2026/2027

Серебряный призёр чемпионата России (2026) и чемпионка финала Гран-при России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова в короткой программе сезона-2026/2027 будет использовать композицию Creep в исполнении певицы Люси Кей.

Постановщиками выступили Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Об этом сообщил Okko Sport, показав процесс постановки.

Двоеглазовой 17 лет. Летом спортсменка получила нейтральный статус ISU. Отметим, ранее стало известно, что фигуристка продолжает восстановление после травмы, полученной весной, в результате чего она пропустит начало сезона-2026/2027. Двоеглазова является Мастером спорта России.