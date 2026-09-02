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Видео: юные фигуристы поддерживают Кондратюка из-за проблем с нейтральным статусом

Видео: юные фигуристы поддерживают Кондратюка из-за проблем с нейтральным статусом
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Светлана Соколовская, тренер чемпиона России и Европы по фигурному катанию Марка Кондратюка, показала, как юные спортсмены поддерживают её ученика. Фигурист пропустит турнир Kinoshita Group Cup. По информации ряда СМИ, он не выступит из-за проблем с нейтральным статусом.

«Спасибо маленьким спортсменам», – написала Соколовская на своей странице в соцсети.

Турнир серии «Челленджер» пройдёт в Токио, Япония, с 4 по 6 сентября. Вместо Кондратюка на соревнованиях выступит Владислав Дикиджи. Kinoshita Group Cup станет первым турниром для взрослых фигуристов после отстранения. Россияне выступят в нейтральном статусе.

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