Видео: процесс постановки новой короткой программы Алисы Двоеглазовой на сезон-2026/2027

Тренерский штаб Этери Тутберидзе показал процесс постановки короткой программы серебряного призёра чемпионата России и победительницы финала Гран-при России 2026 года Алисы Двоеглазовой на предстоящий сезон-2026/2027.

Известно, что фигуристка будет кататься под композицию Creep в исполнении певицы Люси Кей. Постановщиками программы стали Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

Двоеглазовой 17 лет. Летом спортсменка получила нейтральный статус ISU. Отметим, ранее стало известно, что фигуристка продолжает восстановление после травмы, полученной весной, в результате чего она пропустит начало сезона-2026/2027.