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ISU Юниорский гран-при. Девушки. Короткая программа
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Юниорский Гран-при ISU в Бангкоке 2026: даты проведения, расписание, участники, призовые, где смотреть

ЮГП в Бангкоке — 2026: даты проведения, расписание, участники, призовые, где смотреть
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В четверг, 3 сентября, в Бангкоке, Таиланд, стартует третий этап Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027. В турнире примут участие российские фигуристы, которые выступят во всех дисциплинах в нейтральном статусе. Среди россиян квоты на участие в соревнованиях в Бангкоке получили София Дзепка, Лев Лазарев (оба — одиночное катание), Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду). Турнир в России официально покажет Okko.

Соревнования пройдут с 3 по 5 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием юниорского этапа Гран-при в Бангкоке.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок. Расписание соревнований:

3 сентября, четверг

Девушки, короткая программа — 9:45.
Юноши, короткая программа — 15:15.

4 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 10:15.
Девушки, произвольная программа — 13:15.

5 сентября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец — 7:45.
Юноши, произвольная программа — 11:00.

Также «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми участниками соревнований в Бангкоке из других стран.

Юноши: Ли Яньхао (Новая Зеландия), Таига Нисино (Япония), Сюн Уемура (Япония).

Девушки: Рэна Уэдзоно (Япония), Сумика Канадзава (Япония).

Танцы на льду: Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия).

С полным списком участников соревнований можно ознакомиться на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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